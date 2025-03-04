Isparta'da 110 Milyon Yavru Alabalık Üretildi - Son Dakika
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Isparta'da 110 Milyon Yavru Alabalık Üretildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki tesiste 110 milyon yavru alabalık sağımı tamamlanıyor.

04.03.2025 17:14
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Isparta'da Alabalık sağımı tamamlanıyor: 110 Milyon yavru üretildi

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir Alabalık Üretim Tesisi'nde sağım işlemi denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, kentte 74 çiftlikte 3 bin 200 ton alabalık üretildiğini, 32 çiftlikte 110 milyon yavru yetiştirildiğini belirtti.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde faaliyet gösteren bir Alabalık Üretim Tesisi'nde yürütülen alabalık sağımı yerinde denetlendi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, sağım işleminin Aralık ayında başladığını ve Şubat ayı sonu itibariyle tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

110 milyon yavru alabalık yetiştirildi

İl genelinde yıl boyunca denetimlerini sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette konuşan Tuğrul, kent genelinde 74 alabalık çiftliğinin 4 bin 45 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu aktardı. Geçtiğimiz yıl bu çiftliklerde 3 bin 200 ton alabalık üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Tuğrul, 32 çiftlikte 110 milyon yavru alabalığın yetiştirildiğini söyledi. Tuğrul, 7 çiftlikten yavru alabalık satışının yapıldığını ve bu satışların hem şehir içi hem de şehir dışındaki çiftliklere gerçekleştirildiğini kaydetti.

Alabalık üretimindeki potansiyelin arttırılması hedefleniyor

Sağım işlemi sonrası elde edilen yumurtalar, kuluçka dolaplarına yerleştirilerek gelişim sürecine giriyor. Yumurtaların, su sıcaklığına bağlı olarak ortalama 30-40 gün içinde açıldığı ve larvaların besin keselerinden beslenmeye başladığı belirtildi. Larvalar, daha sonra tanklara alınarak büyütülüyor ve porsiyonluk boya ulaşana kadar büyütme havuzlarında yetiştiriliyor. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Tuğrul, bu üretim sürecinin Isparta'nın alabalık üretimindeki potansiyelini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Isparta'da 110 Milyon Yavru Alabalık Üretildi - Son Dakika

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