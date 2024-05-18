Isparta\'da Aile Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı

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Isparta'da Aile Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince, ailelerin çeşitli risklerden korunması amacıyla "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri", evlilik öncesi eğitimler ve hane ziyaretleri yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü, AA muhabirine, ailenin çok büyük bir nimet olduğunu söyledi.

İnsanın aile içinde doğduğunu ve aile içinde huzur bulduğunu belirten Güçlü, "Hayatın her aşamasında ailenin bireyi koruyan bir tarafı vardır. Aile içinde hayata hazırlanırız ve zorluklara birlikte göğüs gereriz. Aile toplumun temel taşıdır. Temeli sağlam olmayan yapılar ayakta kalamaz. Güçlü bir millet, güçlü bir aileden oluşur diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Güçlü, kişinin aile çatısı altında toplumun sorumlu bir ferdi haline geldiğini vurguladı.

Müdürlük olarak kentte 2 bin kişiye sosyal ve ekonomik destek verdiklerini belirten Güçlü, şunları kaydetti:

"3 bin aileye evde bakım hizmeti sunarak ailelerimizi güçlendirme çabalarımız devam ediyor. Isparta'da 110 koruyucu aileyle 125 çocuğumuza aile olduk. Türkiye genelinde Isparta bu açıdan çok duyarlı. 237 şehit yakınımız, 265 gazimiz ve aileleriyle yakından ilgileniyoruz. Isparta'da eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle yaklaşık 30 bin aileye ulaştık. Aile ziyaretlerimizle de 2017'den bu yana 75 bin aileye ulaştık. Önceliğimiz elbette Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak."