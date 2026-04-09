Isparta'da Araç Göl Kenarına Uçtu

ISPARTA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak göl kenarına uçtu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Konya- Isparta kara yolunda meydana geldi. Tevfik Tok yönetimindeki otomobil, Isparta yönüne seyir halindeyken virajda, iddiaya göre zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra göl kenarına savrularak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber- kamera: Kemal ERBEN/ISPARTA,