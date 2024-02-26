Isparta'da asker eğlencesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da asker eğlencesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Isparta\'da asker eğlencesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada, 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen askerin babası bıçaklanırken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

26.02.2024 01:33  Güncelleme: 01:34
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Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 4540 Sokak'ta asker H.A ile M.Y arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Olayda kavgayı ayırmak isteyen askerin babası H.A, M.Y. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.A'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli M.Y. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Isparta, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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