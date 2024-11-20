Isparta'da Belediye Personeli Kılığında Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Isparta'da Belediye Personeli Kılığında Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Isparta\'da Belediye Personeli Kılığında Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Isparta'da şehir merkezinde, belediye personeli gibi giyinen şüpheliler, Kadir Bey Camisi önünde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerine gelen emniyet müdürü vekili, kaçmaya çalışan bir şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti. Şüpheliler, tarihi eser kaçakçılığı ve kamu malına zarar verme suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

20.11.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISPARTA'da kent merkezinde belediye personeline ait yelekler giyip Kadir Bey Camisi önünde define aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilere suçüstü yapıldı. Kaçmaya çalışan şüphelilerden biri İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 115 Cadde'deki Kadir Bey Camisi önünde meydana geldi. Belediye personellerine ait turuncu yelek giyen 4 şüpheli, iş makinesiyle kaldırımı kazmaya başladı. Kazı yapan şüpheliler, çevredekilere de kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Bir süre sonra yer altındaki elektrik hattı ile doğal gaz borusuna zarar verilirken, çevredekiler kazıdan şüphelenip ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, zabıta, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi. Ekiplerin araştırmasında şüphelilerin, belediye personeli gibi giyinip, kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ EMNİYET MÜDÜR VEKİLİ YAKALADI

Şüphelilerden 3'ü olay yerinde yakalanırken, diğeri ise kaçmaya çalıştı. Kaçan şüpheliyi İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş yakaladı. Güneş'in, olay yerine aracıyla giderken şüpheliyi fark edip araçtan inerek durdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde aracından inen Güneş'in kaldırımda yürüyen şüpheliyi durdurması ve kolundan tutarak olay yerine gelen polis ekibine teslim etmesi yer aldı. Olay yerinde yapılan aramada çuval içinde kazma ve kürek bulundu.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. 'Tarihi eser kaçakçılığı' ve 'Kamu malına zarar verme' suçundan emniyetteki işlemleri devam eden İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Isparta Valiliği yaptığı yazılı açıklamada; belediye görevlisi imajı vererek kepçeyle kaldırımda kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Isparta, Güncel, Hukuk, Polis, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Belediye Personeli Kılığında Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:16 Kredi kartlarına komisyon oyunu Paranızı geri alabilirsiniz Kredi kartlarına komisyon oyunu! Paranızı geri alabilirsiniz
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:48:21. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Belediye Personeli Kılığında Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.