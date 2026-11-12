Isparta'da direklerden 100 metre kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da direklerden 100 metre kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

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Isparta'da direklerden 100 metre haberleşme kablosu çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Jandarma, şüphelilerin araçlarında yaklaşık 150 metre bakır ve kablo kesim malzemeleri ele geçirdi.

Isparta'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Merkez ilçeye bağlı Küçükkışla köyünde direklerden kesilerek 100 metre haberleşme kablosunun çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin araştırmasında, hırsızlık olayını A.D. ve M.M.D'nin iki ayrı araçla gerçekleştirdiği, kabloları yakarak elde ettikleri bakırı geri dönüşüm firmalarına sattıkları belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, kablolardan çıkarıldığı değerlendirilen yaklaşık 150 metre bakır ile kablo kesiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
3. SayfaJandarmaIspartaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da direklerden 100 metre kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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