Isparta'da Düşen Askeri Helikopterde Şehit Sayısı 6'ya Çıktı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen askeri personelin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde bir helikopterin düşmesi sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, bir askerin ise ağır yaralandığını bildirmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen askeri personelin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.