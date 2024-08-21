Isparta'da firari hükümlü cezaevine gönderildi

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Isparta'da hakkında çeşitli suçlardan 22 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.S. gözaltına alındı.

"Hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma sağlama" suçlarından 22 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.