Isparta'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 18 kişiye işlem yapıldı

Isparta'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 18 kişiye işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'da bir iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında şüpheliler fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ya da yer temini suçundan gözaltına alınırken, 18 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.
Isparta'da bir iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, fuhuş suçuyla mücadele çerçevesinde kentteki bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 3 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ya da yer temini" suçundan gözaltına alınırken, 18 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?