Isparta'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 18 kişiye işlem yapıldı

Isparta'da bir iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, fuhuş suçuyla mücadele çerçevesinde kentteki bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 3 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ya da yer temini" suçundan gözaltına alınırken, 18 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.