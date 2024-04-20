Isparta\'da minibüs kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas lideri Heniyye'nin İstanbul'daki görüşmesi hakkında açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İstanbul’daki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi” denildi.