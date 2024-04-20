Isparta'da minibüs kazası: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da minibüs kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Isparta\'da minibüs kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Minibüsün bahçeye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve yolcular yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, maalesef bir kişi kurtarılamadı.

20.04.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde minibüsün bahçeye devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

M.T'nin kullandığı 34 GVZ 987 plakalı minibüs, Eğirdir - Isparta kara yolu Sevinçbey köyü mevkisinde bahçeye devrildi.

Kazada sürücü ile minibüsteki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.D (64), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan bazıları, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da minibüs kazası: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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