Isparta'da Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Isparta'da Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Isparta'da trafikte can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Trafik Haftası etkinliğinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Isparta İtfaiyesi tarafından açılan stantlarda öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Isparta Valisi Aydın Baruş da etkinliğe katılarak öğrencilerle trafik güvenliği konusunda sohbet etti ve trafik kurallarının önemini vurguladı.

08.05.2024 20:32  Güncelleme: 20:35
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Isparta'da ekipler tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

ISPARTA - Isparta'da can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Trafik Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan öğrenciler ekiplerden uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

Isparta'da trafikte can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında düzenlenen etkinliğin bu yıl ki sloganı 'Hayatla Yarışılmaz' oldu. Etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin yanı sıra Isparta İtfaiyesi de stant açarak ziyaretçi öğrencileri uygulamalı olarak bilgilendirdi.

Etkinliğe katılan Isparta Valisi Aydın Baruş stantları gezerek öğrencilerle trafik güvenliği hakkında sohbet etti. Vali Baruş öğrencilere "Trafik kurallarını ne kadar iyi öğrenirsek ve hayatımızda ne kadar iyi uygularsak canımız o kadar güvende olur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Trafik bizim ulaşımımız için var ama kurallara uyduğumuz müddetçe var. Kurallara uymazsak maalesef bir gün biz de hayatımızı kaybedebiliriz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Onun için yaya geçitleri, trafik ışıkları, trafikte görev yapan görevliler, polisler veya jandarmaların uyarılarına mutlaka dikkat etmek zorundayız. Trafikte araçlı olarak seyrederken kesinlikle sürat sınırlarını aşamamalıyız. Bunları kime söyleyeceğiz? Anne ve babalarımıza söyleyeceğiz. Ne kadar çok süratli gidersek, kazaya yaptığımızda hayatta kalma şansımız o kadar azalır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Isparta'da Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika

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