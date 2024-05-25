Isparta'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı

Isparta\'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 32 PA 046 ve 24 ZF 0238 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki, yaralılardan Abdurrahman Özkan, Isparta Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

25.05.2024 20:03
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Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 32 PA 046 ve 24 ZF 0238 plakalı otomobiller, Emre Mahallesi 123. Cadde'de çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Abdurrahman Özkan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, biri caddede seyreden, diğeri ise tali yoldan caddeye çıkmaya çalışan iki aracın çarpışması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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