Isparta'da özel halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisi hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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Isparta'da özel halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisi hastaneye yetiştirildi

Isparta\'da özel halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisi hastaneye yetiştirildi

Isparta'da bir özel halk otobüsünde seyahat eden üniversite öğrencisi Rabia Cin fenalaştı. Şoför Mehmet Özçelik, durumu fark ederek öğrenciyi hızlı bir şekilde bir özel hastanenin acil servisine götürdü. Rabia Cin'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

16.02.2024 19:51  Güncelleme: 19:51
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Isparta'da özel halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Rabia Cin, aracın şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

Rabia Cin, dün saat 7.30'da Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı, 22 numaralı hatta Çünür Mahallesi-Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu seferini yapan otobüse bindi.

Seyir halindeki araçta fenalaşan öğrenciye, yanındaki arkadaşı ve diğer yolcular müdahale etti. Durumu fark eden şoför Mehmet Özçelik, hiçbir durakta durmadan öğrenciyi bir özel hastanenin acil servisine ulaştırdı.

Burada ilk müdahalesi yapılan genç kız, hastanenin servisine alındı. Bir süre sonra taburcu edilen Rabia Cin'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada otobüste yaşananlar da araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, arkadaşı ile ayakta sohbet ettiği görülen Cin'in yere düşmesi, arkadaşı ve diğer yolcuların yardım etmeye çalışması yer alıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Isparta'da özel halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisi hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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