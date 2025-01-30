Isparta\'da Sis Trafiği Alt Üst Etti

Isparta'da kent genelinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde şehir merkezinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sis farlarını ve dörtlü ikaz ışıklarını açan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
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