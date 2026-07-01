Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden M.K'nin, tarihi eserler satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlının evinde yapılan aramalarda 421 sikkenin yanı sıra, 14 yüzük, 12 ok ucu, 43 tarihi obje, dedektör, ruhsatsız tabanca ve yivli av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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