Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Isparta\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
01.07.2026 15:06
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Yalvaç'ta 421 sikke ve tarihi objelerle bir şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden M.K'nin, tarihi eserler satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlının evinde yapılan aramalarda 421 sikkenin yanı sıra, 14 yüzük, 12 ok ucu, 43 tarihi obje, dedektör, ruhsatsız tabanca ve yivli av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Yalvaç, Güncel, Suç, Son Dakika

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