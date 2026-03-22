Isparta'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
22.03.2026 18:09
Isparta'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Kılıç (23) idaresindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil, Isparta- Burdur yolu Kadılar Köyü Doğanbey Köprüsü'nde Adem Emre B. (26) yönetimindeki 32 ABE 850 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan Gizem Ateş'in (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Adem Emre B. ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
