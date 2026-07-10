Isparta\'da Trafik Kazası Davası

Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren sözlü çiftin ölümüne ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sürücü, hakim karşısına çıktı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, sanık A.E.B, yakınları, avukatı ve kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ve Gamze Ateş'in yakınları katıldı.

Sanık A.E.B, mahkemede yaptığı savunmada, Isparta'dan Burdur'a giderken bir aracı solladığı sırada kazanın olduğunu söyledi.

Aracı solladıktan sonra kendi şeridine geçtiği sırada karşıdan gelen aracı gördüğünü belirten A.E.B, "Araç kaymaya başladı, soldaki bariyere doğru gittim. Sonra bir itfaiyeci yanıma geldi ve bana kaza yaptığımı söyledi. Kafamda kan olduğunu hissettim. Kafamı çevirdiğimde çarpıştığımı gördüm. Hava yağışlıydı, yol kaygandı. Hızım 100 kilometreydi." şeklinde savunma yaptı.

Davayı 2 Aralık'a erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına, adli kontrol tedbirlerinin de devam etmesine karar verdi.

Heyet ayrıca 24 Eylül'de kaza yerine giderek keşif yapma kararı aldı.

Duruşma sonrası Mustafa Kılıç'ın babası Halil Şeref Kılıç, gazetecilere, kaza günü oğlunu sözlüsüyle Isparta'ya gelinlik ve damatlık almaya gönderdiğini söyledi.

Oğlu ve gelininin hatalı sollama yüzünden öldüğünü belirten Kılıç, "Bugün davası görülmektedir. İki gencin ölümüne sebep olan kişi sadece 8 gün tutuklu kalmıştır. Bir zamanlar bizim de bir evladımız vardı. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Tekrar tutuklanmasını istiyorum. Ben gelinlik damatlık giydireceğim derken kefeni ile geldiler. Adalete sığınıyorum. Biz yanıyoruz, yüreğimiz parçalandı bizim. " ifadelerini kullandı.

Anne Emine Kılıç ise "Benim çocuklarımı benden aldı. Ben kabristanlıklarda yatıyorum. Adalet istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Biz yandık, bir daha anne baba yanmasın." diye konuştu.

Kılıç ve Ateş ailesinin Avukatı Şenay Aydın da şunları kaydetti:

"Sanık dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda ve Adli Tıp Kurumu trafik ihtisas kurumunun raporunda asli ve tam kusurlu olarak kabul edilmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen 8 gün sürede tahliyesine karar verilmiştir. Aile ve kamunun vicdanı yaralanmıştır. Asli ve tam kusurlu olmasına rağmen 8 gün gibi kısa sürede tahliye edilmesi sebebiyle müvekkillerimin adalete inancı zedelenmiştir. Nihai kararın bağımsız mahkemelerce verileceğini bilmemize karşın bu adalet arayışımızı kamuya duyurmayı görev biliyoruz."

Kaza

Mustafa Kılıç (23) idaresindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil, Isparta-Burdur yolu Kadılar Köyü Doğanbey Köprüsü'nde 22 Mart'ta, A.E.B. (26) yönetimindeki 32 ABE 850 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan Gizem Ateş (19) hayatını kaybetmişti.

Yaralanan A.E.B. ise Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.