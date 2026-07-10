Isparta'da Trafik Kazası Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Trafik Kazası Davası

Isparta\'da Trafik Kazası Davası
10.07.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'daki kazada hayatını kaybeden çiftin davasında tutuksuz sürücü, mahkemede savunma yaptı.

Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren sözlü çiftin ölümüne ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sürücü, hakim karşısına çıktı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, sanık A.E.B, yakınları, avukatı ve kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ve Gamze Ateş'in yakınları katıldı.

Sanık A.E.B, mahkemede yaptığı savunmada, Isparta'dan Burdur'a giderken bir aracı solladığı sırada kazanın olduğunu söyledi.

Aracı solladıktan sonra kendi şeridine geçtiği sırada karşıdan gelen aracı gördüğünü belirten A.E.B, "Araç kaymaya başladı, soldaki bariyere doğru gittim. Sonra bir itfaiyeci yanıma geldi ve bana kaza yaptığımı söyledi. Kafamda kan olduğunu hissettim. Kafamı çevirdiğimde çarpıştığımı gördüm. Hava yağışlıydı, yol kaygandı. Hızım 100 kilometreydi." şeklinde savunma yaptı.

Davayı 2 Aralık'a erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına, adli kontrol tedbirlerinin de devam etmesine karar verdi.

Heyet ayrıca 24 Eylül'de kaza yerine giderek keşif yapma kararı aldı.

Duruşma sonrası Mustafa Kılıç'ın babası Halil Şeref Kılıç, gazetecilere, kaza günü oğlunu sözlüsüyle Isparta'ya gelinlik ve damatlık almaya gönderdiğini söyledi.

Oğlu ve gelininin hatalı sollama yüzünden öldüğünü belirten Kılıç, "Bugün davası görülmektedir. İki gencin ölümüne sebep olan kişi sadece 8 gün tutuklu kalmıştır. Bir zamanlar bizim de bir evladımız vardı. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Tekrar tutuklanmasını istiyorum. Ben gelinlik damatlık giydireceğim derken kefeni ile geldiler. Adalete sığınıyorum. Biz yanıyoruz, yüreğimiz parçalandı bizim. " ifadelerini kullandı.

Anne Emine Kılıç ise "Benim çocuklarımı benden aldı. Ben kabristanlıklarda yatıyorum. Adalet istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Biz yandık, bir daha anne baba yanmasın." diye konuştu.

Kılıç ve Ateş ailesinin Avukatı Şenay Aydın da şunları kaydetti:

"Sanık dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda ve Adli Tıp Kurumu trafik ihtisas kurumunun raporunda asli ve tam kusurlu olarak kabul edilmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen 8 gün sürede tahliyesine karar verilmiştir. Aile ve kamunun vicdanı yaralanmıştır. Asli ve tam kusurlu olmasına rağmen 8 gün gibi kısa sürede tahliye edilmesi sebebiyle müvekkillerimin adalete inancı zedelenmiştir. Nihai kararın bağımsız mahkemelerce verileceğini bilmemize karşın bu adalet arayışımızı kamuya duyurmayı görev biliyoruz."

Kaza

Mustafa Kılıç (23) idaresindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil, Isparta-Burdur yolu Kadılar Köyü Doğanbey Köprüsü'nde 22 Mart'ta, A.E.B. (26) yönetimindeki 32 ABE 850 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan Gizem Ateş (19) hayatını kaybetmişti.

Yaralanan A.E.B. ise Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Mahkeme, Güncel, Trafik, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Trafik Kazası Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:39:10. #7.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Trafik Kazası Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.