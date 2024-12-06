Isparta'da Üniversite Öğrencisi Yüksekten Düştü

Isparta'da yüksekten düşen üniversite öğrencisi yaralandı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Lojistik 2. sınıf öğrencisi B.A.S. (19) okulda sigara içmek için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
B.A.S, Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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