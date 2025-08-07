Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, ilçede ikamet eden M.K. ve Y.K'nin evlerinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.

Ekiplerin, şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonda 400 gram kubar esrar, 71 kök kenevir bitkisi, 6,5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.