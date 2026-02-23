Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.