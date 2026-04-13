Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Isparta'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir hafta içinde operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda, bin 94 tek kullanımlık kağıt uyuşturucu, 17 gram kubar esrar maddesi, 10 gram metamfetamin, 11 gram eroin maddesi ve 78 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.