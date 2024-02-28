Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 110 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında otomobilde bulunan şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheli, yapılan ifade işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

28.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:08
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Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerce dedektör köpeğiyle bir otomobilde yapılan aramada, 110 gram kokain ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Isparta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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