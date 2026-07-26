Isparta\'da Yangın Arıların Saldırısına Uğradı

ISPARTA'da kurumuş dere yatağında kovanların bulunduğu bölgede çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlileri arılar zor anlar yaşattı. Zor anlar yaşanan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 17.45 sıralarında Kirazlıdere mevkisinde, arı kovanlarının bulunduğu kurumuş dere yatağında çıktı. Piknik alanına yakın mesafede çıkan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Araçların ulaşamadığı noktaya hortumlar birbirine eklenerek müdahale edilirken, itfaiye erleri ve onlara yardım etmek isteyen vatandaşlara arılar saldırınca zor anlar yaşandı. Ormanda bulunan kuru otlar ve bazı arı kovanları yanarken, alevler ağaçlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.