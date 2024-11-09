Isparta'da Yavru Kedi Kurtarıldı

Isparta'da bir evin tuvalet giderine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Emre Mahallesi'nde evin tuvalet giderinden kedi sesi duyan ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, yavru kedinin gider borusuna sıkıştığını tespit etti.
Dar alanda mahsur kalan kedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
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