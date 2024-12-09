Isparta Valisi Erin, helikopter kazasının ardından hastaneye kaldırılan askerleri ziyaret etti

Güncel

Isparta Valisi Abdullah Erin, 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından hastaneye kaldırılan 2 askeri ziyaret etti.

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, helikopter kazası sonrasında tedbir amaçlı sağlık kontrolüne alınan askerleri tedavi gördükleri Isparta Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiğini belirtti.

Erin, açıklamasında, "Allah'a şükürler olsun durumları çok iyi. Kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tedavi gören askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay yerinde ekiplerin incelemeleri sürüyor. Ekipler, düşen helikoptere havada temas ettikten sonra olay yerinin yakına güvenli iniş yapan diğer askeri helikopter ile çevresinde de inceleme yapıyor.

Hastaneye kaldırılan iki askerin güvenli iniş yapan helikopterde bulundukları belirtildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.