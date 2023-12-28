 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ispartalı yüzlerce vatandaş şehitler için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Ispartalı yüzlerce vatandaş şehitler için yürüdü

Isparta'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet' yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı. Şehit anneleri, şehitlerin vatan uğruna verdikleri mücadeleyi anlattı ve dua edildi.

28.12.2023 - 18:50,
Abone Ol

Ispartalı yüzlerce vatandaş şehitler için yürüdü

ISPARTA - Isparta'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından "Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet" yürüyüşü gerçekleştirildi. yürüyüşte konuşan şehit annesi Mürşide Yavaş "Şehit annesi olmak hem güzel hem de çok acı bir şey. Bunu yaşayan bilir. İçimizde yanan bir ateş hiç sönmüyor" dedi.

Isparta Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe Isparta Belediye Başkanvekili Özler Erdoğan, şehit aileleri, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dev Türk bayrağı taşıyan yüzlerce vatandaş "Şehitler ölmez vatan bölünmez, Mecliste terörist istemiyoruz, sloganları ile Mimar Sinan Camii önüne kadar yürüdü. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı burada yaptığı basın açıklamasında şehit haberlerinin tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü belirterek, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum şiarıyla vatan uğruna İstiklal ve istikbal yolunda ölüme korkusuzca yürüdüler. Vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması, ezanı Muhammed'in semalarda yankılanması milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden milli Savunma Bakanımız ve Türk Silahlı kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan şehitlerimiz ve gazilerimizin dökülen her damla kalanın haberi hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına da inancımız tamdır" dedi.

"Bizler yandık başka analar yanmasın"

Mimar Sinan Camii önünde düzenlenen törende konuşan 2018 Afrin'de Şehit olan Ali Yılmaz'ın annesi Emine Yılmaz yaşadığı acıyı dile getirerek "Oğlum 5 yıl oldu şehit olalı dile kolay bize 5 saniye gibi geliyor. Bu devlet için canını, evladını, kardeşini, eşini vermeyen hiç kimse anlayamaz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizler yandık başka analar yanmasın, ağlamasın. Bugün yapılan anlamlı bir yürüyüştü. İnşallah son olur. Rabbim yavrularımızın şahadetini kabul etsin, bizleri de şefaatine nail eylesin. Görevi başındaki tüm askerlerin Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde 21 Ekim 2022 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın annesi Mürşide Yavaş ise konuşmasında oğlunu çok özlediğini belirterek "14 ay oldu oğlumu kaybedeli. Çok özledim oğlumu, rabbim tüm annelere sabır versin. Şehit annesi olmak hem güzel hem de çok acı bir şey. Bunu yaşayan bilir. İçimizde yanan bir ateş hiç sönmüyor. Canımız feda olsun vatana bende şehit olmak isterim. Vatanımız milletimiz sağ olsun, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Bu vatan için hepimizin canı feda olsun" dedi.

Konuşmanın ardından tüm şehitler için dua edildikten sonra program sona erdi.

Ispartalı yüzlerce vatandaş şehitler için yürüdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Isparta, Türkiye, Terör, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ispartalı yüzlerce vatandaş şehitler için yürüdü - Son Dakika


20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu

Son Dakika
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 20:22:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ispartalı yüzlerce vatandaş şehitler için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement