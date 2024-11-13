İsrael'in Zeytin Hasadına Saldırısı - Son Dakika
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İsrael'in Zeytin Hasadına Saldırısı

İsrailliler, Yasuf köyünde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırarak iki kişiyi yaraladı.

13.11.2024 00:16
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde bulunan Yasuf köyünde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırı düzenledi.

Yasuf Köy Meclisi Başkanı Vail Ebu Mazi, AA'ya yaptığı açıklamada Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin toplayanlara saldırarak iki kişiyi yaraladığını, yaralanan Filistinlilerin vücudunda morluklar olduğunu belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçileri topraklarını terk etmeye zorladığını kaydeden Ebu Mazi, İsraillilerin Filistinlilere ait tarım ekipmanlarının yanı sıra büyük miktarda zeytin de çaldığını aktardı.

Ekim ayında 1490 saldırı gerçekleştirildi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, saldırılar sırasında 1400 ağacın kesildiği ya da söküldüğü aktarılmıştı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği içinde Filistinli çobanları Batı Şeria'daki topraklarından sürmeyi planladığını duyurmuştu.

Örgüt bunu "İsrail'in apartheid sisteminin" bir parçası olarak nitelemişti.

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Kaynak: AA

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