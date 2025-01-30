İsrail 110 Filistinli Esiri Serbest Bırakıyor - Son Dakika
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İsrail 110 Filistinli Esiri Serbest Bırakıyor

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını TSİ 18:00'de gerçekleştirecek.

30.01.2025 17:16
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Ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerinin aksine Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleyen İsrail, 110 Filistinli esiri TSİ 18: 00'de serbest bırakmaya hazırlanıyor.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, arabulucularla yapılan görüşmeler sonucunda esir takası konusunda İsrail'in neden olduğu sorun çözüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinden esirlerin salıverilmesi sırasında yaşananları bahane göstererek Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesine ilişkin pürüzler giderildi.

Hamas ile esir takasının üçüncü turunda İsrail, Filistinli esirleri TSİ 18: 00'de (yerel saatle 17: 00) serbest bırakacak.

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını ertelemişti

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde "esirlerin serbest bırakılması sırasında yaşananlar" nedeniyle Filistinlilerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

İsrail Ordu Radyosunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığı ve Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin Ofer Cezaevi'ne döndüğü kaydedilmişti.

Gazze'deki 3 İsrailli, 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmiş ve İsrail'e ulaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku ve izdiham yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail 110 Filistinli Esiri Serbest Bırakıyor - Son Dakika

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