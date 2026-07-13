İsrail, 19 Yaşındaki Filistinliyi Vurdu

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Bir Nebala beldesinde Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında 19 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Bir Nebala beldesinde Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesinin sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak hastaneye nakledildiği belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerince öldürülen Filistinlinin 19 yaşındaki Nasr Zaal Iyd Kaabina olduğunu aktardı.

İsrail makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım (Utanç) Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım (Utanç) Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.