İsrail 20 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırım operasyonları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerden 20'sini serbest bıraktığı bildirildi.
AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları sırasında Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerden 20'sini serbest bıraktı.
Serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir otobüsle Gazze Şeridi'ne getirildi.
Daha sonra Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürülen ve yorgunluk belirtileri gösteren Filistinliler, hastanede sağlık muayenesinden geçiriliyor.
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