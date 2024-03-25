İsrail, 40 İsrailli esir karşılığında 700 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul etti

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Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yapılan dolaylı müzakerelerde İsrail'in Gazze'deki 40 İsrailli esir karşılığında 700'ü aşkın Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul ettiği iddia edildi.

İsrail merkezli Walla haber sitesinin iki kaynağa dayandırdığı haberinde, taraflar arasında 18 Mart'ta Doha'da başlayan dolaylı görüşmelerde bir kısım esirin serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Müzakereler sırasında İsrail'in, Gazze'deki 40 esire karşılık olarak aralarında ömür boyu hapis cezası alan 100 kişinin de olduğu 700 ila 800 arasında Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul ettiği belirtildi.

İsrail heyetinin, her bir İsrailli esir karşılığında serbest bırakılacak Filistinli mahkumların sayısı konusunda ABD'nin önerisini kabul ettiği iddia edildi.

Ayrıca, Doha'daki İsrail heyetine Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşünü görüşme konusunda da yetki verildiği aktarıldı.

İsrail medyasına göre, Gazze'deki Hamas liderliğinden onay beklenmesi nedeniyle Hamas'ın cevap vermesi birkaç gün alabilir.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.