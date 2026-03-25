İsrail, 400 Bin Yedek Askeri Silah Altına Alıyor

İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin, İran ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren orduya 400 bine kadar yedek askeri silah altına alma izni verdiği belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, hükümet, ordunun 400 bine kadar yedek askeri silah altına almasının önünü açtı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise silah altına alınacak asker sayısının kesin olmadığı, ancak bunun "operasyonel ihtiyaçlara göre esneklik sağlayan üst sınır olduğu" ifade edildi.

İsrail ordusunun "acil durum emirleriyle" yedek askerleri göreve çağırma yetkisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana birkaç ayda bir hükümetin onayına sunuluyor.

Tel Aviv yönetimi Aralık 2025'te ordunun 280 bin askeri silah altına alabilmesine izin vermişti.

Öte yandan İsrail ordusu, İran'a başlattığı saldırılardan yalnızca bir gün sonra 100 bin yedek askeri silah altına alacağını duyurmuştu.