İsrail, 5 Filistin Medya Platformunu Yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, 5 Filistin Medya Platformunu Yasakladı

23.02.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili yayın yapan 5 Filistinli medya platformunu yasakladı.

İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa ağırlıklı yayın yapan Filistinli 5 medya platformunu yasakladığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla, Arapça yayın yapan "El-Asima el-İhbariye", "Miraç", "Kudüs Pusulası", "Kudüs Meydanı" ve "Kudüs Plus" isimli yayın ağlarına yasak getirildi.

Tel Aviv'in yasakladığı Filistinlilere ait yayın ağlarının merkezi Kudüs'te bulunmuyor.

İsrail Kanal-12 televizyonunun konuya ilişkin haberinde, iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak), yüz binlerce takipçisi olan bu medya platformlarını "terör listesine" almaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da söz konusu medya platformlarının terör listesine alınmasını imzaladığına işaret edilen haberde, Başsavcının da bunun önünde hukuksal bir engel olmadığını teyit ettiği ifade edildi.

Kudüs'le ilgili yayın yapan medya platformlarının "Hamas'ın bir kolu gibi çalıştığı" iddiasında bulunulan haberde, İsrail'in yasak kararının gerekçesi ise "Kudüs kentinde ve Mescid-i Aksa'da yaşanan gelişmelerle ilgili kışkırtıcı yayınlar yapıldığı" savunuldu.

Bu karar, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı izole etmeyi hedefliyor

Yasaklanan medya platformlarından El-Asima el-İhbariye'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yasak kararına tepki gösterildi.

İsrail kararı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yayınların askıya alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail, Kudüs'ün medya platformlarını yasaklama adımı atmakla baskı ve susturma siciline bir yenisini daha ekledi. İsrail, bu kararla Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı izole etmek, onları hedef göstermek ve haberlerini dünyadan gizlemek amacıyla platformları yasakladı."

Asima el-İhbariye'nin Kudüs'teki yerel çabalarla yayın hayatına başlatılan bağımsız bir medya platformu olduğu vurgulanan açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlalleri dünyaya duyurmaya çalıştıklarına dikkati çekildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Güvenlik, Güncel, İsrail, Kudüs, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 5 Filistin Medya Platformunu Yasakladı - Son Dakika

Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:42:15. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, 5 Filistin Medya Platformunu Yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.