İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 98 Gazeteciyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 98 Gazeteciyi Gözaltına Aldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 98 gazeteciyi gözaltına aldığı ve bunlardan 52'sinin hâlâ hapishanede tutulduğu bildirildi. Gazetecilerden 15'i 'idari tutuklu', 6'sı kadın ve 17'si Gazze'dendir. Ayrıca, bazı gazetecilerin zorla kaybedildiği ve provokasyon suçlamasıyla gözaltına alınanlar olduğu ifade edildi.

03.09.2024 00:16
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İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 98 gazeteciyi gözaltına aldığı, bunlardan 52'sinin hala İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde 98 gazeteciyi alıkoyduğu ve gözaltına aldığı, bunlardan 52'sinin hala hapishanede tutulduğu kaydedildi.

Hapishanedeki gazetecilerden 15'inin "idari tutuklu", 6'sının kadın, 17'sinin de Gazze'den olduğu aktarıldı.

Gazze'de alıkonulan gazetecilerden Nidal el-Vahidi ile Heysem Abdulvahid'in 7 Ekim'den bu yana zorla kaybedildiği ifade edildi.

İsrail'in 12 gazeteciyi "provokasyon" suçlamasıyla gözaltına aldığına işaret edildi.

Esirler Medya Ofisinden bugün yapılan bir başka açıklamada, İsrail'in, 5 hafta önce gözaltına alınan foto muhabiri Hazim Nasır'ı "idari tutukluluğa" sevk ettiği bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 98 Gazeteciyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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