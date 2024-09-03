İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 98 Gazeteciyi Gözaltına Aldı

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İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 98 gazeteciyi gözaltına aldığı, bunlardan 52'sinin hala İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde 98 gazeteciyi alıkoyduğu ve gözaltına aldığı, bunlardan 52'sinin hala hapishanede tutulduğu kaydedildi.

Hapishanedeki gazetecilerden 15'inin "idari tutuklu", 6'sının kadın, 17'sinin de Gazze'den olduğu aktarıldı.

Gazze'de alıkonulan gazetecilerden Nidal el-Vahidi ile Heysem Abdulvahid'in 7 Ekim'den bu yana zorla kaybedildiği ifade edildi.

İsrail'in 12 gazeteciyi "provokasyon" suçlamasıyla gözaltına aldığına işaret edildi.

Esirler Medya Ofisinden bugün yapılan bir başka açıklamada, İsrail'in, 5 hafta önce gözaltına alınan foto muhabiri Hazim Nasır'ı "idari tutukluluğa" sevk ettiği bilgisine yer verilmişti.