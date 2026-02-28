İsrail 70 Bin Yedek Askeri Göreve Çağırdı - Son Dakika
İsrail 70 Bin Yedek Askeri Göreve Çağırdı

28.02.2026 13:51
İsrail, artan gerilimler nedeniyle 70 bin yedek askeri hava savunma ve sınır güvenliğine çağırdı.

(ANKARA) - İsrail, artan bölgesel gerilimler ve güvenlik riskleri nedeniyle yaklaşık 70 bin yedek askeri göreve çağırdı.

İsrail ordusundan bir yetkili ABD merkezli Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, 70 bin yedek askerin artan bölgesel gerilimler ve güvenlik riskleri nedeniyle göreve çağrıldığını belirtti.

Çağrılan yedek askerlerin hava savunma sistemlerini ve İç Cephe Komutanlığı'nı güçlendirmek üzere görevlendirileceğini kaydeden yetkili komşu ülkelerden gelebilecek olası saldırılara karşı sınır hatlarında da ilave konuşlandırmalar yapılacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

