İsrail, ABD Yakıt Uçaklarına İniş İzni Vermiyor - Son Dakika
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İsrail, ABD Yakıt Uçaklarına İniş İzni Vermiyor

14.07.2026 14:31
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İsrail, sivil hava trafiğini gerekçe göstererek ABD yakıt ikmal uçaklarının inişine izin vermedi.

İsrail Havalimanları Otoritesi'nin, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na inişine yoğun sivil hava trafiğini gerekçe göstererek izin verilmemesini talep ettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Havalimanları Otoritesi, İsrail Havayolu Trafik İdaresi'ne gönderdiği olağanüstü geçici talimatla "ABD yakıt ikmal uçaklarının Ben-Gurion Havalimanı'na inişine izin verilmemesi" kararını iletti.

Haberde, kararın ardında sivil uçuşların aksaması ve yalnızca temmuz ayında 50 bin biletin iptal edilmesi riskinin olduğu belirtildi. Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in kararın arkasında olduğu da aktarıldı.

İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv Ben-Gurion Havalimanı'nda askeri uçakların seyahat sezonunun hareketlendiği dönemde ticari uçuşları aksatacağı, havalimanının kapasitesini düşüreceği eleştirisi İsrail basınında yer almıştı.

ABD'nin İran ile tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini askıya aldığı duyurulmuştu.

İran ile sağlanan ateşkes ve mutabakat sonrası yakıt ikmal uçaklarını Avrupa'ya gönderen ABD, İran'a saldırılarının başlamasının ardından tekrar İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, ABD Yakıt Uçaklarına İniş İzni Vermiyor - Son Dakika

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