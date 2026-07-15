İsrail, ABD Yakıt Uçaklarına İniş İznini Kaldırdı - Son Dakika
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İsrail, ABD Yakıt Uçaklarına İniş İznini Kaldırdı

15.07.2026 14:25
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İsrail, ABD'nin itirazı sonrası Ben Gurion Havalimanı'na yakıt ikmal uçaklarının inişine izin verdi.

İsrail'in, ABD'nin itirazının ardından Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ABD yakıt ikmal uçaklarının inişini yasaklama kararından geri adım attığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington'un itirazı üzerine, ABD askeri yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'na inişine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Haberde, Havalimanları İdaresinin bu sabah hava trafik kontrol birimlerine, yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'na inişine izin verilmesi talimatını ilettiği belirtildi.

Kararın, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'na inişini yasaklama talimatıyla çeliştiği, söz konusu talimatın İsrail ordusundaki yetkililer ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından da eleştirildiği aktarıldı.

Yediot Ahronot gazetesi dün, CENTCOM'un, daha fazla ABD yakıt ikmal uçağının Ben Gurion Havalimanı'na inişinin engellenmesi kararına ilişkin İsrail ordusuna itiraz ettiğini yazdı.

Haberde, CENTCOM'daki üst düzey yetkililerin son saatlerde İsrail ordusu komutanlığı ve güvenlik kurumundaki yetkililerle temasa geçtiği, ABD'li yetkililerin kararın İran ile yaşanan gerilim ortamında bölgedeki ABD güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına doğrudan zarar verdiğini belirterek tepkilerini dile getirdiği kaydedildi.

Havalimanındaki yoğunluk

Gazeteye göre kriz, yaz sezonunun en yoğun döneminde sivil uçaklara yer açılması amacıyla ABD yakıt ikmal uçaklarının havalimanından çekilmesine yönelik planın dondurulmasının ardından başladı.

Haberde, ilave 4 ABD yakıt ikmal uçağının pazartesi akşamı, koordinasyon sağlanmadan İsrail'e indiği, havalimanında park halinde bulunan ABD'ye ait uçak sayısının 33'e ulaştığı ve bu uçakların sivil uçaklar tarafından da kullanılan park alanlarını işgal ettiği belirtildi.

İsrail ile ABD'nin daha önce havalimanında 100 yakıt ikmal uçağından 20'sinin tutulması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

KAN ise haberinde Havalimanları İdaresinin, Ulaştırma Bakanı'nın talimatı doğrultusunda hava trafik kontrol birimine, söz konusu uçakların Ben Gurion Havalimanı'na inişine izin verilmemesi yönünde geçici ve istisnai talimat verdiğini aktardı.

Haberde İsrail Havalimanları İdaresinin tahliye işleminin ertelenmeye devam etmesi halinde temmuz ayında yaklaşık 50 bin uçak biletinin iptal edilebileceği, bunun havalimanındaki hava trafiğini etkileyeceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Haberde, ABD'nin geçen hafta daha önce Avrupa'ya gönderilen yakıt ikmal uçaklarını, İran ile askeri çatışmanın yeniden başlaması nedeniyle Orta Doğu'ya ve İsrail'e getirmeye başladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, ABD Yakıt Uçaklarına İniş İznini Kaldırdı - Son Dakika

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