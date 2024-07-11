İsrail, ABD yapımı mühimmat kullanarak Filistinli sivilleri hedef aldı

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İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, en az 53 kişinin yaralandığı saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığı bildirildi.

Amerikan CNN kanalının haberine göre, saldırının yaşandığı yerden alınan görüntülerde, ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bombanın kalıntılarının açıkça görüldüğü belirtildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'de son aylardaki iki saldırısında da GBU-39 küçük çaplı bomba kalıntılarının tespit edildiğine dikkat çekildi.

CNN'in 6 Haziran tarihli haberinde, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı en az iki GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun, söz konusu saldırısında 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.