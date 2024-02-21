İsrail, Al Jazeera\'nın yayınını engellemek için prosedürleri tamamladı

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, hükümetin Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'den yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını belirtti.
İsrail parlamentosundan yapılan açıklamaya göre Karhi, Ulusal Güvenlik Komitesinin, "İsrail'in güvenliğine zarar vermesi halinde herhangi bir yabancı basın kuruluşunun yayınını yasaklamayı öngören" yasa tasarısını görüştüğü oturuma katıldı.
Daha önce yapılan yasal düzenlemelerle Al Mayadeen TV'nin yayınlarını engellediklerine işaret eden Karhi, Al Jazeera'nın kapatılması için de gerekli prosedürleri devreye aldıklarını söyledi.
İsrail hükümeti aleyhinde yayın yapan diğer televizyon kanallarıyla ilgili de girişimde bulunacaklarını belirten Karhi, "Ayrıca İsrail aleyhinde kışkırtıcı yayınlar yapan medya kuruluşları da var, bunlar İsrail'in Arap vatandaşlarına hitap eden ve Filistin yönetiminin bölgelerinde faaliyet gösteren televizyon kanalları." ifadesini kullandı.
İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onaylamış ve parlamento da aynı gün yapılan ilk okumada yasaya ilk onayı vermişti.
Kanun tasarısının yasalaşabilmesi için Ulusal Güvenlik Komitesinde görüşülmesi, ardından 120 üyeli İsrail Meclisinde toplam 3 oylamadan geçmesi gerekiyor.
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