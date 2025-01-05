İsrail Aracının Çarpması: 5 Filistinli Öğretmen Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Aracının Çarpması: 5 Filistinli Öğretmen Yaralandı

Batı Şeria'da İsrail ordusuna ait bir araç, durmakta olan otomobile çarpıp 5 öğretmeni yaraladı.

05.01.2025 20:46
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İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusuna ait askeri aracın durmakta olan bir otomobile çarpması üzerine Filistinli 5 öğretmen yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, El Halil kentine bağlı Ayn el-Beyda bölgesinde İsrail ordusuna ait bir araç durmakta olan otomobile çarptı.

Araçta bulunan Filistinli 5 öğretmen yaralandı.

Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler zeytin ağaçlarını kesti, kaçak yerleşim kurdu

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

Beytüllahim'in batısındaki Battir kasabasının eski belediye başkanı Zeki el-Batta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin birkaç gün içinde dört saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Batta, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El-Hammar bölgesinde 12 zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grubun, Ayn Faris bölgesinde "kaçak yerleşim" ve ahır inşa ettiğini, bu durumun Filistinli çiftçileri bölgedeki topraklarından mahrum bırakacağını duyurdu.

Haberde, söz konusu İsrailli grubun, Filistinli çiftçilerin mahsullerine atık su pompaladığı ve su kirliliğine yol açan saldırılarda bulunduğu aktarıldı.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşimleri "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Aracının Çarpması: 5 Filistinli Öğretmen Yaralandı - Son Dakika

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