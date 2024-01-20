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İsrail Askeri, Gazze'deki Saldırılardan Döndükten Sonra Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Askeri, Gazze'deki Saldırılardan Döndükten Sonra Arkadaşını Öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında görev alan ve yakın zamanda Tel Aviv'e dönen bir İsrail askerinin, ruhsatlı silahıyla arkadaşını vurarak öldürdüğü bildirildi. Cinayeti işleyen asker ile ölenin her ikisinin de 25 yaşında olduğu belirtildi. Geçmiş aylarda İsrail basınında yer alan haberlerde, savaş sonrası travma yaşayan terhis edilen binlerce İsrail askeri hakkında bilgiler paylaşılmıştı.

İsrail Askeri, Gazze\'deki Saldırılardan Döndükten Sonra Arkadaşını Öldürdü
20.01.2024 - 22:13,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında görev alan ve yakın zamanda Tel Aviv'e dönen bir İsrail askerinin, arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, yakın zamanda Gazze'den dönen bir askerin, Tel Aviv'deki bir apartman dairesinde arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Cinayeti işleyen İsrail askerinin ruhsatlı silah taşıdığı belirtilen haberde, ölenin ve öldürenin de 25 yaşında olduğuna işaret edildi.

İsrail basınında geçen aylarda verilen haberlerde, terhis edilen binlerce İsrail askerinin savaş sonrası travma yaşadığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Askeri, Gazze'deki Saldırılardan Döndükten Sonra Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika
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