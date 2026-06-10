İsrail Askeri Filistinli Genç Yaraladı - Son Dakika
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İsrail Askeri Filistinli Genç Yaraladı

10.06.2026 17:18
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Nablus'ta İsrail askerinin aracıyla Filistinli bir genci yaraladı. Tedaviye alındı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde askeri araçla çarparak bir Filistinli genci yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Nablus kentinin güneyinde yer alan Akraba beldesinde düzenlediği baskın sırasında bir İsrail askeri aracı Filistinli genci ezdi.

İsrail askerleri önce Filistinli sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasını engelledi daha sonra ise sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunmasına izin verdi ancak yaralının bölgeden nakledilmesine müsaade etmedi.

Filistin Kızılayı, bir süre sonra 18 yaşındaki yaralının kendilerine teslim edildiğini ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Yaralının sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilerin mülklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askeri Filistinli Genç Yaraladı - Son Dakika

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