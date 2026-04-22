İsrail Askerine Cezalı Eylem

Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgali altındaki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasının ardından İsrailli liderlerin gösterdiği empatinin, söz konusu askerler Filistinli sivilleri hedef aldığında yerini derin bir sessizliğe ve cezasızlığa bıraktığı belirtildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalaması başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey İsrailli siyasetçilerin de tepkisini çekti.

İsrail ordusu, söz konusu eylemi gerçekleştiren askere dün 30 gün askeri hapis cezası verildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 20 Nisan'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, askerin tavrını "vahim ve utanç verici" şeklinde nitelendirerek, "Bu utanç verici eylem değerlerimize tamamen aykırıdır." dedi.

Habere göre, "TikTok, Instagram ve Telegram'da" İsrail askerlerinin paylaştığı görüntüler farklı bir tablo çiziyor.

Bu platformlarda paylaşılan görüntülerde askerler, Gazze'deki evlerin içinde bölge sakinlerinin iç çamaşırlarını denerken, bombalamaları kutlarken veya hayatını kaybetmiş Filistinlilerin cesetlerinin yanında poz verirken görülüyor.

İsrailli yetkililer, Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını görmezden geliyor

İsrailli yetkililer, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele gösterdikleri empatiyi ve peş peşe yayımladıkları kınama mesajlarını, Filistinlilere yönelik şiddet olayları karşısında sergilemekten kaçındı.

İsrail askerleri, Temmuz 2024'te Gazze'den alıkonulan Filistinli esire Sde Teiman Askeri Üssü'nde tecavüz etmiş ve görüntüler sosyal medyaya sızdırılmıştı. Bu olayla ilgili hiçbir İsrailli yetkili, kınama mesajı yayımlamadı.

Aksine Netanyahu sızdırılan videoyu "İsrail'e karşı bir propaganda saldırısı" ve olaya karışan askerlere yönelik "korkunç bir iftira" olarak niteledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde, 15 Mart 2026'da İsrail askerleri bir Filistinli ailenin aracına ateş açtı.

Ramazan Bayramı öncesinde çocuklarına bayramlık almak için Nablus kentine giden ve dönüş yolunda araçlarının İsrail askerlerince hedef alınması sonucu Ali Halid Sayil Beni Avde (37), eşi Vaad Osman Akıl Beni Avde (35) ile çocukları Muhammed (5) ve Osman (7) hayatını kaybetti.

Gazeteye göre, polis suistimallerini soruşturmakla görevli Adalet Bakanlığı birimi memurları, olaya karışan emniyet güçlerini sorgulamadı bile.

İsrail askerlerinin Amerikalı gazetecilere yönelik ihlalleri ciddi değerlendirme konusu oluyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güvenlik güçlerinin ihlalleri ancak Amerikalı gazetecilere yöneltildiğinde ciddi bir değerlendirme konusu oluyor, Filistinlilere karşı yapıldığında değil.

Habere göre, tarihteki diğer otokratlarla ortak bir zemine sahip Netanyahu, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele yönelik kınama açıklamasında bile Müslümanlara saldırmaktan geri durmayarak, körü körüne bir iç destek devşirmek için dış düşmanlara sırtını yaslıyor.

Şiddet mağduru Filistinliler, bir tahta parçasından daha az empati görüyor

Gazeteye göre İsrailli yetkililer, bu hafta şekillenmesine bizzat yardımcı oldukları bir askerin davranışını kınayıp durdu.

Haberde, bu davranışın "Filistinli düşmanlara" yöneltilmesi halinde cezasız kalacağı, etten ve kemikten olan, şiddet mağduru Filistinlilerin "bir tahta parçasından" daha az empati gördüğü vurgulandı.

