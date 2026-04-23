İsrail Askerinin İsa Heykelini Parçalaması Tepki Çekti
İsrail Askerinin İsa Heykelini Parçalaması Tepki Çekti

23.04.2026 11:28
MECC Genel Sekreteri, İsrail askerinin heykel parçalamasını sürpriz olarak görmediğini belirtti.

Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC) Genel Sekreteri Michel Abs, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasının beklenmedik bir olay olmadığını belirterek, "Bu asker, sözde kutsal metinlere dayalı kutsal bir savaş yürüttüğünü iddia eden bir hükümete mensup." ifadelerini kullandı.

MECC Genel Sekreteri Abs, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasına ilişkin AA muhabirinin sorusunu yazılı yanıtladı.

"Bu durumu beklenmedik veya garip bir davranış olarak görmüyoruz çünkü bu asker, sözde kutsal metinlere dayalı kutsal bir savaş yürüttüğünü iddia eden bir hükümete mensup. Hristiyan sembollerine karşı düşmanlık beslediği açık ancak bu tür olaylar ilk kez yaşanmıyor." ifadelerini kullanan Abs, şüpheyle de olsa bunun son olmasını dilediklerini kaydetti.

Abs, siyaset ve dini birbirinden ayırmanın son derece önemli olduğuna işaret ederek savaş da dahil siyasette dinin kullanılmasının, sonuçları tahmin edilemeyen tehlikeli bir yönelim olduğuna değindi.

"(İsrail) Askerinin eylemi için özür dilediği iddia edilen hükümet, kendisini uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına odaklı bir hükümet olarak göstermek için bunu yapmak zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulunan Abs, bunun İsrail hükümeti için akıllıca bir hamle olmasına rağmen geçmişteki vahşet dolu eylemlerini dengeleyemeyeceğinin altını çizdi.

"Savaş, insanlığın çılgınlığının göstergesidir"

Abs, "Savaş, insanlığın çılgınlığının göstergesidir.??????? Şeytanlaştırma ve nefret söylemiyle mücadele yoluyla dünya çapında barış ve sevgi kültürünü geliştirerek savaşlardan kaçınılabilir. Bizim için İsa'nın sevgisi, hasta insanlığın çaresidir." ifadelerini kullandı.

???????Lübnan'ın güneyinde sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı büyük tepki çekmişti.???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
