İsrail askerleri ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir evi yıktı, bir kişiyi alıkoydu

İsrail askerleri, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya ilçesine bağlı Hilta beldesinde bir evi patlayıcılarla yıktı, bir kişiyi alıkoydu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Hilta'ya baskın gerçekleştiren İsrail askerleri, bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail askerleri daha sonra belde sakinlerinden bir kişiyi alıkoyarak bölgeden çekildi.

Öte yandan İsrail askerleri, Sur kentinin güneyindeki Mansuri beldesinde şiddetli patlatmalar gerçekleştirdi. Patlatmalar nedeniyle çevre köylerde güçlü sarsıntıların hissedildiği belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.