İsrail askerleri ateşkese rağmen Sedane'de çobanların olduğu çiftliği kuşattı

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir insansız hava aracı, güneydeki Kefertebnit ile Yukarı Nebatiye beldeleri arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Kefertebnit ve Hebbariye beldelerinin çevresi de aralıklarla topçu atışlarıyla hedef alındı.

Öte yandan İsrail ordusuna bağlı bir birlik, sabah saatlerinde Kefr Şuba beldesinin kırsalındaki Sedane bölgesine girdi. İsrail askerleri içinde çobanların bulunduğu bir çiftliği kuşatarak çevresine ateş açtı. Aynı sırada Sedane çevresine de topçu atışları yapıldı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.