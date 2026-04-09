İsrail Askerleri Baskın Düzenledi, Çocuk Yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyine düzenlediği baskında bir çocuk başından ağır şekilde yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Askerler, karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açtı. Olayda başından ağır yaralanan bir çocuk hastaneye kaldırıldı.
