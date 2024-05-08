İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria\'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı. El Halil kentinde 7, Cenin'de 3 ve Ramallah'ta 1 Filistinli gözaltına alındı. İsrail'in Batı Şeria'da askeri kontrol noktaları kurduğu belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığından beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve saldırılar arttı. Bu süre zarfında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

08.05.2024 10:07
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Askerler, El Halil kentinde 7, Cenin'de 3 ve Ramallah'ta 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in, El Halil kentinin girişlerine, köy ve kasabalarına askeri kontrol noktaları kurduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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