İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 550'ye yükseldi.

07.07.2024 11:59
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Tubas ve Kudüs kentlerinde en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 550'ye yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 568 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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