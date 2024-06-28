İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darp etti - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darp etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenledikleri baskınlar sırasında 2 Filistinliyi darp ederek yaraladı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, yaralanan Filistinlilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılar artış gösteriyor.

28.06.2024 16:19
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 2 Filistinliyi darp ederek yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus'a bağlı bazı mahallelere baskınlar düzenledi. Askerler daha sonra baskınlara tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. Taraflar arasında çatışma çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin darp ettiği 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darp etti - Son Dakika

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